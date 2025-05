Giappone e USA | proposta di riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza auto

Il Giappone propone agli Stati Uniti un accordo di riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza delle automobili, in vista dei prossimi negoziati tariffari. Questa iniziativa mira a facilitare gli scambi commerciali e risolvere problematiche legate alle differenze normativi, rappresentando un passo importante verso una maggiore cooperazione tra i due paesi nel settore automobilistico e commerciale.

Il Giappone proporrà agli Stati Uniti il riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza delle auto in vista del prossimo incontro per i negoziati tariffari. Lo dichiarano fonti governative citate dal quotidiano Yomiuri Shimbun, spiegando che la proposta mira a risolvere un problema che, secondo il governo statunitense, costituisce una "barriera commerciale non opportuna" per le esportazioni di automobili di produzione Usa in Giappone. Gli Stati Uniti si sono a lungo lamentati delle ispezioni in Giappone, sostenendo che i propri veicoli hanno già superato severi controlli sulle emissioni delle auto, insieme ad altre direttive in patria.

Il Giappone propone agli Stati Uniti il riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza delle auto, facilitando così i dazi e migliorando le relazioni commerciali tra i due paesi.

Giappone e USA: proposta di riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza auto

Il Giappone proporrà agli USA il riconoscimento degli standard di sicurezza auto per superare le barriere commerciali.

