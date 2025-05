Gianfranco Palmisano presidente della Provincia di Taranto Eletto oggi

Gianfranco Palmisano è stato eletto oggi presidente della Provincia di Taranto, ottenendo 170 voti su 401 espressi. Sindaco di Martina Franca, Palmisano ha superato gli sfidanti nella consultazione tra sindaci e consiglieri comunali, segnando un nuovo capitolo per l’amministrazione provinciale. La sua elezione rappresenta un importante momento di cambiamento per il territorio tarantino.

Gianfranco Palmisano è stato eletto oggi presidente dell’amministrazione provinciale di Taranto. Il sindaco di Martina Franca ha ottenuto 170 voti dei 401 espressi in totale tra sindaci e consiglieri comunali chiamati alla consultazione odierna rispetto ai 423 aventi diritto. Ha superato gli altri due candidati, Adolfo Alfredo Longo (151 voti) e Ciro D’Alò (78). (foto: da sinistra Ciro D’Alò, Adolfo Alfredo Longo e Gianfranco Palmisano) L'articolo Gianfranco Palmisano presidente della Provincia di Taranto Eletto oggi proviene da Noi Notizie. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Gianfranco Palmisano presidente della Provincia di Taranto Eletto oggi

Scopri altri approfondimenti

Gianfranco Palmisano presidente della Provincia di Taranto Eletto oggia

Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca, è stato eletto oggi presidente della Provincia di Taranto con 401 voti su 423.

Nodo di Perugia, il presidente della Provincia dice di nuovo sì: "Opera strategica per l’intera Italia di mezzo"

Il Nodo di Perugia si conferma un'opera fondamentale secondo il presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, che ne sottolinea l'importanza per l'Umbria e l'Italia centrale.

Il Pd di Castel San Giorgio scrive al presidente della Provincia: “Subito interventi per la nostra comunità”

Il Partito Democratico di Castel San Giorgio ha inviato una lettera al presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, sollecitando interventi urgenti per affrontare le criticità che da tempo affliggono la comunità.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ciro D’Alò in corsa per le Elezioni Presidente Provincia di Taranto 2025; Provincia di Taranto, sfida a tre per la presidenza; Provincia di Taranto: oggi si elegge il presidente; Provincia di Taranto, al voto per il nuovo Presidente: sfida tra tre sindaci. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gianfranco Palmisano presidente della Provincia di Taranto Eletto oggia

Secondo noinotizie.it: Gianfranco Palmisano è stato eletto oggi presidente dell’amministrazione provinciale di Taranto. Il sindaco di Martina Franca ha ottenuto voti dei 401 espressi in totale tra sindaci e consiglieri ...

Gianfranco Palmisano è il nuovo Presidente della Provincia di Taranto

Da grottaglieinrete.it: Gianfranco Palmisano, attuale sindaco di Martina Franca, è stato eletto nuovo Presidente della Provincia di Taranto. Dopo una giornata elettorale intensa, con seggio unico aperto nel Palazzo del Gover ...

Elezioni Presidente Provincia di Taranto 2025: oggi si vota, stasera il nuovo presidente

Riporta grottaglieinrete.it: Elezioni Presidente Provincia di Taranto: Ciro D'Alò, Gianfranco Palmisano e Alfredo Longo in lizza per guidare l'ente.