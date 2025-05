Gettò la figlia di 5 anni dal balcone assolto | Era in preda a un delirio

Cinto Caomaggiore, Venezia – Il 4 gennaio 2024, un'episodio drammatico ha scosso la comunità: un genitore, in preda a un delirio, ha lanciato la figlia di cinque anni dal balcone, risultando successivamente assolto. L'evento solleva profonde riflessioni sulla fragilità mentale e sulla tutela dei minori in situazioni di crisi.

CINTO CAOMAGGIORE (VENEZIA) - Era in preda ad un delirio, e dunque assolutamente incapace di intendere e di volere quando, il 4 gennaio 2024, lanciò la figlia di cinque anni dal terrazzino al. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Gettò la figlia di 5 anni dal balcone, assolto: «Era in preda a un delirio»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Sophie Codegoni, la figlia Celine compie 2 anni: la sorpresa (e la dedica di Alessandro Basciano)

Oggi, 12 maggio, è un giorno speciale per la famiglia Codegoni-Basciano: Celine Blue festeggia il suo secondo compleanno.

Violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna e della figlia di tre anni, 53enne allontanato dalla casa familiare

Un grave caso di violenza domestica è emerso ad Ancona, dove un uomo di 53 anni è stato allontanato dalla sua famiglia per maltrattamenti sistematici nei confronti della compagna e della figlia di tre anni.

Tom Cruise, il divorzio da Nicole Kidman e Katie Holmes, la figlia Suri che non vede da 11 anni (per colpa di Scientology). Chi è l'attore di Hollywood

Tom Cruise, l'iconico attore di Hollywood, è al centro di gossip e polemiche per il suo passato matrimoniale con Nicole Kidman e Katie Holmes.