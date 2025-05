Gaza attacchi sui civili Esercito Israele chiede evacuazione 14 aree

A Gaza, gli attacchi israeliani persistono, con numerosi civili vittime. L’esercito di Tel Aviv ha emesso un avviso di evacuazione per 14 quartieri nel nord della striscia, aggravando la crisi umanitaria. Questa escalation desta preoccupazioni crescenti sulla sicurezza e sulla sorte dei civili coinvolti nel conflitto.

A Gaza, gli attacchi israeliani continuano a uccidere civili e l’esercito di Tel Aviv ha emesso un avviso di evacuazione per 14 quartieri nel nord della striscia. Servizio di Marco Burini. Gaza, attacchi sui civili. Esercito Israele chiede evacuazione 14 aree TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, attacchi sui civili. Esercito Israele chiede evacuazione 14 aree

