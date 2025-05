Gavasseto Reggio Emilia il paese delle cicogne

Gavasseto, nel cuore della campagna reggiana, è conosciuto come il paese delle cicogne. Ogni primavera, queste sorprendenti creature tornano aOOSE le loro dimore, rendendo il paesaggio ancora più suggestivo. Con quasi venti nidi spontanei, molti realizzati con tecniche sostenibili, Gavasseto si conferma un vero e proprio rifugio per la natura e gli amanti degli uccelli.

A Gavasseto, frazione della campagna reggiana, le cicogne tornano ogni primavera, trasformando il paese in un’oasi naturale. “Sono bellissime, soprattutto quando volano”, raccontano gli abitanti. Ormai quasi una ventina i nidi spontanei censiti, molti dei quali realizzati con strutture sostenibili montate sui tralicci dopo i temporali. Gabriele Soncini, Coordinatore Consulta di Gavasseto spiega: “Li aiutiamo, creiamo una struttura e nidificano: chi si ferma assiste a spettacoli molto belli.” Le cicogne insomma, sono ormai diventate parte della vita quotidiana. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gavasseto (Reggio Emilia), il paese delle cicogne

