Garlasco Stefania Cappa e le parole ad Alberto Stasi nel video | È stata una rapina l' hanno vista sola in casa Lui rispose così

Stefania Cappa, in una conversazione intercettata dai carabinieri e rivolta ad Alberto Stasi quattro giorni dopo il delitto di Garlasco, ipotizza un possibile movente. Le sue parole, discusse nel video, aprono uno squarcio sulla dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi, e la sua testimonianza solleva interrogativi sul contesto in cui si è svolta la tragica vicenda.

Intercettata dai carabinieri in una conversazione con Alberto Stasi quattro giorni dopo il delitto di Garlasco, Stefania Cappa ipotizza un movente per l'omicidio della cugina Chiara Poggi: una.

Garlasco – Le Iene, il “testimone” su Stefania Cappa, i messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre di Sempio

Garlasco, 20 maggio 2023 – Nella puntata de Le Iene, un presunto testimone ricostruisce i momenti del delitto di Stefania Cappa, rivelando dettagli sui messaggi attribuiti alla sorella Paola e le telefonate della madre.

Delitto di Garlasco, cosa fanno oggi le gemelle Cappa: la nuova vita di Paola e Stefania 18 anni dopo

Dopo 18 anni dal delitto di Garlasco, le gemelle Cappa, Paola e Stefania, tornano a far parlare di sé.

Nuove rivelazioni sul caso Garlasco: un video inedito svela un dialogo riservato tra Alberto Stasi e Stefania Cappa

Nuove rivelazioni sul caso Garlasco scuotono l'opinione pubblica: un video inedito trasmesso da "Chi l’ha visto?" svela un dialogo riservato tra Alberto Stasi e Stefania Cappa.

