Garlasco quella porta chiusa che torna a parlare | perché dopo 18 anni l’indagine su Chiara Poggi riapre i giochi

Dopo 18 anni, Garlasco torna a riaprire il caso di Chiara Poggi, quella porta chiusa che ancora non ha detto tutto. In via Pascoli, tra ricordi e dubbi, ci ritroviamo nuovamente a bussare, evocando le emozioni di allora e l’eterna attesa di una verità finalmente svelata. Un ritorno nel passato di una vicenda che continua a suscitare emozioni e domande.

Di nuovo lì, in via Pascoli: quante volte abbiamo pensato di aver chiuso la porta dietro di noi? Eppure eccoci, a bussare ancora. Proprio così: noi con voi che leggete, che ricordate quei titoli di ferragosto 2007, ci ritroviamo tutti nella stessa stanza polverosa – la cantina dove Chiara Poggi perse la vita. Nuove impronte,

Garlasco, perché oggi si torna a parlare delle gemelle cugine di Chiara

A Garlasco, il mistero delle gemelle cugine di Chiara riemerge con forza. A Tromello, tra binari e una roggia inaridita, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno iniziato un delicato dragaggio, sperando di far luce su un passato inquietante che si pensava dimenticato.

Delitto di Garlasco: quando il passato torna a parlare

Il delitto di Garlasco, avvenuto quasi due decenni fa, riemerge nel dibattito pubblico grazie a nuove indagini sui dispositivi elettronici.

Garlasco, nuova udienza. Focus sul dna di Sempio e le impronte delle “gemelle K”. Si torna in aula il 24 ottobre

Il 24 ottobre si terrà una nuova udienza a Garlasco, centrata sul DNA di Sempio e sulle impronte delle gemelle K.

