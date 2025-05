Garlasco perché l’alibi di Andrea Sempio non regge I video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi movente dell’omicidio

A Garlasco, l’alibi di Andrea Sempio crolla, poiché i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, insieme al movente, collegano l’indagato all’omicidio. Il quarto elemento è un parcheggio di Vigevano, che mette in discussione la sua innocenza, considerando anche tracce di DNA, impronte e appunti sulle “cose brutte”, suggerendo un coinvolgimento più complesso e oscuro.

Il quarto elemento che collega Andrea Sempio all’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è il biglietto di un parcheggio. Quello di Vigevano. Ovvero proprio l’alibi che avrebbe dovuto scagionarlo. Dopo il Dna, l’impronta e gli appunti sulle «cose brutte» che avrebbe fatto gli inquirenti pensano che quella storia sia falsa. Perché nel frattempo è comparso il pompiere Antonio B. Intanto, mentre si discute sulla presenza o meno di sangue sulla «traccia di interesse dattiloscopico» numero 33, si capisce perché Marco Poggi sia stato interrogato. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Garlasco, perché l’alibi di Andrea Sempio non regge. «I video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi movente dell’omicidio»

Oggi, Garlasco torna sotto i riflettori con la perquisizione di Mattia Capra e Roberto Freddi, migliori amici di Andrea Sempio.

A 18 anni dal delitto di Chiara Poggi, la Procura di Garlasco riapre il caso creando nuove prove scientifiche.

La Procura di Pavia riapre il caso Garlasco dopo 18 anni, puntando i riflettori su Andrea Sempio. Nuove prove scientifiche, tra cui DNA sul tappetino, impronte insanguinate e un bigliettino abbandonato, mettono in discussione le versioni precedenti, rendendo il quadro dell’indagine ancora più complesso.

Le tre telefonate di Andrea Sempio ai Poggi, dopo la partenza di Marco, e i buchi nell’alibi sollevano sospetti, alimentando i dubbi sulla sua innocenza nel delitto di Garlasco. La procura, con impronte, biglietti e interrogatori recenti, cerca di far chiarezza, mettendo in discussione gli alibi di Sempio e Alberto Stasi, e approfondendo i motivi che potrebbero collegarli al delitto. 🔗Cosa riportano altre fonti

