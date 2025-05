Garlasco l' omicidio riscritto in 60 pagine L' alibi e la mamma di Sempio le celle telefoniche e le impronte in casa

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco raccontato in 60 pagine rivela dettagli chiave, tra cui l'alibi di Andrea Sempio, le celle telefoniche e le impronte lasciate in casa. Quindici minuzie dattiloscopiche collegano Sempio all'impronta fotografata su un muro della villetta, rivisitando un caso che ha profondamente scosso la comunità e riaccende il dibattito sulla verità .

