garlasco a pochi giorni dal delitto si era certi fosse stata una donna

A pochi giorni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco, si era certi che ad agire fosse stata una donna. Pochi ore dopo il ritrovamento, la cronaca locale puntava il dito contro un’“assassina”, con notizie che fino alle prime indagini sembravano confermare l’ipotesi di un coinvolgimento femminile.

Il 17 agosto 2007, poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi nella sua villetta di via Pascoli, la cronaca pavese era giĂ tinta di notizie che puntavano il dito verso un'"assassina". In un articolo de La Provincia Pavese, si raccontava che i carabinieri del colonnello Giancarlo Sangiuliano avevano isolato, tra le tracce raccolte nella scena del delitto, un'"impronta di scarpa da donna". Quel segno, trovato nel sangue di Chiara sulle scale d'ingresso al seminterrato, era diventato un indizio su cui, allora, si concentravano speranze e fantasie investigative: "L'impronta della scarpa da donna trovata all'interno della villa è stato forse l'elemento che potrebbe segnare una svolta.

