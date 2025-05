Galimberti | ‘A scuola non si educa si istruisce e il potere ci guadagna’

Umberto Galimberti, filosofo e psicoanalista, denuncia come la scuola italiana si limiti a istruire anziché educare, penalizzando il vero sviluppo degli studenti. Ricordando il proprio percorso e l’esperienza da docente, sottolinea l’importanza di guidare alla comprensione, evidenziando un sistema che, più che educare, si arricchisce di potere e controllo.

