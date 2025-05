G7 | Giorgetti fuori da ricostruzione Kiev chi favorì Mosca

Il G7 si avvicina al via libera del comunicato finale, dopo l'uscita di Giorgetti da Ricostruzione Kiev. L’Italia ha lavorato per una posizione condivisa, sostenendo l’Ucraina e scoraggiando chi ha fatto affari con la Russia. Una vittoria italiana che ribadisce l’impegno nel condannare chi favorisce Mosca, consolidando la coesione internazionale sulla questione ucraina.

"Verso via libera del comunicato finale da parte del G7. Una vittoria italiana che ha lavorato per una posizione comune, per il sostegno all'Ucraina e affinché chiunque abbia fatto affari o favorito la Russia non entri nella ricostruzione dell'Ucraina". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sull'account del Mef su X dal G7 finanze in Canada. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - G7: Giorgetti, fuori da ricostruzione Kiev chi favorì Mosca

