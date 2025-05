Furto allo stadio Pastena rubati i nuovi sediolini | si indaga

Continuano gli episodi di furto a Battipaglia. Questa volta, ignoti si sono introdotti nello stadio “Pastena”, rubando quattro nuovi sediolini appena installati sulle gradinate. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili, mentre l'ammanco ha suscitato sdegno tra tifosi e cittadini. Un altro episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture sportive nella zona.

Ladri ancora in azione a Battipaglia. Ignoti, in questi giorni, si sono introdotti all'interno dello stadio "Pastena" dove hanno rubato ben quattro sediolini appena installati sulle gradinate. Le indagini Secondo una prima ricostruzione, sembra che i malviventi abbiano forzato le nuove.

