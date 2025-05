Fs firmato contratto nazionale e aziendale Aumento medio 230 euro

Oggi a Roma è stato sottoscritto l’accordo tra il Gruppo FS Italiane e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto Aziendale. L’intesa prevede un aumento medio di 230 euro, rafforzando il rapporto tra azienda e lavoratori. Un passo importante per migliorare le condizioni del settore e promuovere un futuro più stabile e equo per i dipendenti FS.

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata sottoscritta oggi dal Gruppo FS Italiane e delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Consal e Orsa Ferrovie l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Aziendale del Gruppo FS Italiane, a seguito dell’intesa sul CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie. Vengono riconosciuti incrementi salariali per un importo mensile medio a regime di 230 euro sui minimi stipendiali e, a copertura del periodo 1° gennaio 2024-31 maggio 2025, un importo medio una tantum pari a 1. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Fs, firmato contratto nazionale e aziendale. Aumento medio 230 euro

Contenuti che potrebbero interessarti

Bretella di Barbeano, firmato il contratto: dalla Regione 38 milioni di euro

Oggi, 12 maggio, è stato firmato il contratto con l'impresa vincitrice per la realizzazione della bretella di Barbeano, un'opera vitale per il Friuli Venezia Giulia.

Igiene urbana, Costa: “L’opposizione dimentica che il contratto lo hanno firmato loro”

Fiumicino, 12 maggio 2025 – In risposta alle recenti dichiarazioni di alcuni esponenti dell’opposizione riguardo alla gestione del servizio di igiene urbana, è fondamentale chiarire la situazione.

Lavori all’istituto Crispi, firmato il contratto d'appalto per gli interventi di adeguamento antisismico

È stato ufficialmente firmato il contratto d'appalto per l'adeguamento antisismico e funzionale dell'istituto di istruzione superiore

Le notizie più recenti da fonti esterne

BYGO DAY 2025, ‘BUONA LA PRIMA’. SUCCESSO PER LA GIORNATA DEDICATA ALLA BICICLETTA E AI MILLE MODI DI VIVERE LA BICI, OSPITATA OGGI IN DARSENA. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fs, firmato contratto nazionale e aziendale. Aumento medio 230 euro

Si legge su msn.com: ROMA (ITALPRESS) - E' stata sottoscritta oggi dal Gruppo FS Italiane e delle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl Ferrovieri, Fa ...

Gruppo FS, si rinnova il contratto aziendale

Segnala fsnews.it: Previsti aumenti medi salariali di 230 euro e il rafforzamento del sistema di welfare. Donnarumma: «Confermiamo il nostro impegno a favore delle persone» ...

Ferrovieri, firmato il nuovo contratto: via libera all'aumento di 230 euro

Da affaritaliani.it: Siglata con Agens (l'Agenzia confederale dei trasporti e servizi) l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per la Mobilità/Attività ferroviarie e con i vertici del gruppo Fs I ...