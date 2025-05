Frosinone Karting in piazza

A Frosinone, è iniziato l’evento itinerante “Karting in piazza” dell’Automobile Club d’Italia, patrocinato dalla FIA e dal Ministero dell’Istruzione. Promosso da ACI Frosinone, l’evento coinvolge cittadini di tutte le età, offrendo un’opportunità unica di avvicinarsi al mondo del motorsport in un’atmosfera ludica e educativa. Un’iniziativa che unisce passione, strada e istruzione, portando il karting nelle piazze della città.

E’ partito a Frosinone l’evento itinerante dell’Automobile Club d’Italia ‘Karting in piazza’, patrocinato dalla Federazione internazionale dell’automobile (FIA) e dal Ministero per l’Istruzione e i Merito, fortemente voluto da ACI Frosinone, ente organizzatore. L’idea è stata immediatamente. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, "Karting in piazza"

Approfondisci con questi articoli

Colleferro. Unione Sindacale di Base Coordinamento provinciale di Frosinone dei lavoratori di Avio scioperano e manifestano in Piazza Italia

Il 20 maggio, a Colleferro, i lavoratori di Avio, coordinati dall'Unione Sindacale di Base di Frosinone, hanno scioperato e manifestato in piazza Italia.

“Lions in piazza”, una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria

Sabato 17 maggio, il parcheggio del Centro Commerciale Arezzo in viale Amendola ospiterà “Lions in piazza”, una giornata interamente dedicata alla prevenzione sanitaria.

CasaPound sposta il raduno per la remigrazione da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia

CasaPound modifica la location del suo raduno per la remigrazione, spostandolo da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Karting in Piazza torna a Frosinone; Frosinone – Sale l’attesa per ‘Karting in Piazza’; La Provincia di Frosinone al fianco dello sport e della sicurezza stradale: il saluto del Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini all’evento “Karting in Piazza”; ASL Frosinone - Non solo sangue: puoi donare anche plasma e piastrine. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Karting in piazza: a Frosinone la scuola si mette al volante per educare alla sicurezza e allo sport

Segnala ilquotidianodellazio.it: Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Quadrini, ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa ...

Frosinone-Terracina, Cotral istituisce nuova corsa da giugno

msn.com scrive: Cotral attiva una nuova corsa tra Frosinone e Terracina. La decisione dopo la richiesta del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, a Cotral SpA e all'assessore della Regione Lazio ...