Francesco Tacente l' intervista al candidato sindaco | Questo è il mio patto con la città | stabilità senza condizionamenti

In questa intervista, Francesco Tacente presenta il suo patto con Taranto, costruito su stabilità e impegno civico. Il progetto "MeglioTaranto" nasce dall'esigenza di garantire un futuro migliore, al di là delle influenze politiche, e di promuovere un progresso sostenibile e stabile per la città.

«Questa iniziativa nasce sempre da un processo civico. E anche sul discorso Lega: il progetto "MeglioTaranto" si fonda sull?esigenza prioritaria che Taranto abbia buone. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Francesco Tacente, l'intervista al candidato sindaco: «Questo è il mio patto con la città:stabilità senza condizionamenti»

Durante le elezioni comunali a Taranto, Vannacci richiama la Decima, ma si smarca chiarendo: «Rifiuto il fascismo». Salvini sottolinea la necessità di un acquirente serio per l'ex Ilva, altrimenti interviene lo Stato. La città conta sei candidati e resta incertezza sul futuro dello stabilimento siderurgico, tra passato, politica e nuove sfide.

