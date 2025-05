Francesco Sorgon | Pugni e botte in faccia perché sono omosessuale Non ho denunciato ho paura di essere aggredito di nuovo

Francesco Sorgon, 42 anni di Cavaso del Tomba, è stato brutalmente aggredito e picchiato in modo omofobo. Nonostante l’episodio, ha deciso di non denunciare per paura di ulteriori aggressioni. Un episodio drammatico che evidenzia il rischio e la vulnerabilità delle vittime di discriminazione, sottolineando la necessità di maggiore tutela e sensibilizzazione sociale.

CAVASO (TREVISO) - Francesco Sorgon, il 42enne di Cavaso del Tomba picchiato brutalmente sabato in quella che lui stesso definisce «una aggressione a sfondo omofobo» non ha ancora. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Francesco Sorgon: «Pugni e botte in faccia perché sono omosessuale. Non ho denunciato, ho paura di essere aggredito di nuovo»

