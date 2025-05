Francesca Inaudi | Io molestata durante la gravidanza ora sono diventata doula Ecco di cosa si tratta

Francesca Inaudi, reduce da un'esperienza dolorosa durante la gravidanza, ha trasformato il suo percorso in una missione di supporto. Dalla molestia che ha subito e da un parto traumatico, è nata in lei la voglia di diventare doula. Scopriamo insieme il significato di questa scelta e come la maternità, nonostante le sfide, possa condurre a una straordinaria evoluzione personale.

“La maternità ti cambia la vita”: è una frase fatta eppure tanto vera e lo testimonia anche Francesca Inaudi che però ha voluto per sé un’evoluzione sorprendente. Dopo una gravidanza resa difficile anche da una molestia subita e un parto traumatico, l’attrice ha deciso di accostare alla sua attività artistica quella di doula. Ma cosa fa la doula?... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Francesca Inaudi oggi è una Doula: “Molestata prima del parto, fu un trauma. Dopo sognavo di morire annegata” - L'attrice Francesca Inaudi è diventata una Doula: su Instagram ha lanciato il suo nuovo progetto volto ad aiutare le donne durante il percorso perinetale ... Da fanpage.it

Francesca Inaudi: «Molestata in gravidanza, il mio parto è stato un trauma. Oggi sono una doula e aiuto le mamme a sentirsi meno sole» - La maternità vissuta come esperienza trasformativa e traumatica, il dolore post parto, il bisogno di comunità. Francesca Inaudi, l'attrice ora sul set insieme a Raul Bova del ... Scrive msn.com

Francesca Inaudi: «Molestata in gravidanza, il mio parto è stato un trauma. Oggi sono una doula e aiuto le mamme» - Francesca Inaudi, l'attrice ora sul set insieme a Raul Bova del film Amici comuni, di Marco Castaldi, si presenta al mondo con una nuova identità che si è cucita addosso. Quella di doula ... ilmessaggero.it scrive

Migranti, Papa Francesco: «Il Mediterraneo è un grande cimitero»