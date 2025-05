FOTO Santa Rita costruttrice di pace nell’Avellino litigiosa

A Avellino, il corteo di fedeli rende omaggio a Santa Rita da Cascia, simbolo di pace e speranza. Con piedi scalzi, rose e petali che scendono dal cielo, la città si unisce in un lungo fiume umano, onorando la Santa dei casi impossibili. Un momento di intensa devozione che rafforza il legame tra comunità e tradizione religiosa.

Tempo di lettura: 2 minuti I piedi scalzi, rose alla mano, petali che cadono dal cielo e un lungo fiume umano per tributare Santa Rita da Cascia. Ancora una volta la città di Avellino prende parte in maniera importante al momento più importante delle celebrazioni dedicate alla Santa dei casi impossibili. E proprio lungo il percorso in processione viene ricordato il grande coraggio di Santa Rita, la sua infaticabile missione, anche in punto di morte, di vincere il male con il bene. Su insistenza della famiglia sposò un uomo violento, che lei con pazienza riuscì a “convertire”. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Santa Rita, costruttrice di pace nell’Avellino “litigiosa”

Altri articoli sullo stesso argomento

Avellino si prepara alla festa di Santa Rita, protettrice dei casi impossibili

Avellino si prepara a celebrare con fervore Santa Rita, la protettrice dei casi impossibili. La città si riempie di devozione in questo periodo di festa, iniziato il 13 maggio con la novena.

La preghiera per Papa Leone XIV delle monache di Santa Rita da Cascia

Le monache agostiniane di Santa Rita da Cascia hanno composto una nuova preghiera dedicata a Papa Leone XIV.

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, secondo giorno

In questo secondo giorno della Novena a Santa Rita, avvocata dei casi impossibili, rivolgiamo le nostre preghiere a colei che ha saputo affrontare le sfide della vita con fede e determinazione.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Porto Rafael in festa per Santa Rita e i 60 anni della chiesa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Santa Rita da Cascia, 22 maggio 2025/ Oggi si ricorda la monaca a cui si chiedono grazie impossibili

Lo riporta ilsussidiario.net: Il 22 maggio di celebra Santa Rita da Cascia, famosa in tutto il mondo. È Patrona delle cause impossibili e compatrona di Napoli.

FOTO | Atri, i festeggiamenti in onore di Santa Rita a 120 anni dall’indulgenza plenaria alla chiesa di Santo Spirito

ekuonews.it scrive: In questi giorni, infatti, si svolgono i solenni festeggiamenti in onore di Santa Rita e per la ricorrenza dei 120 anni della concessione dell’indulgenza plenaria alla chiesa di Santo Spirito da parte ...