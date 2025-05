Fontivegge ’zona rossa’ Controlli senza tregua E via chi ha precedenti

Per garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico a Perugia, in particolare nelle aree più a rischio di Fontivegge, si propone di dichiararle 'zona rossa'. Questa misura consentirebbe controlli più rigorosi e mirati, come suggerito dal sottosegretario Emanuele Prisco. Il prefetto sta valutando questa proposta, che mira a rafforzare la sicurezza e a contrastare la presenza di soggetti con precedenti.

Le aree più a rischio di Perugia per sicurezza e ordine pubblico saranno essere dichiarate ‘ zona rossa ’ per consentire maggiori ed efficaci controlli. E’ la proposta messo sul tavolo del Comitato in Prefettura dal sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco. Proposta che il prefetto trasformerà in ordinanza tra alcuni giorni. Cosa significa dichiarare la zona rossa in una città? Si tratta di una direttiva del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ai prefetti per sottolineare l’importanza di individuare, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fontivegge ’zona rossa’. Controlli senza tregua. E via chi ha precedenti

