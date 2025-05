Firenze la stazione di Rifredi inaccessibile ai disabili | Senza ascensori né sicurezza

La stazione di Rifredi, importante punto di collegamento a Firenze, è in condizioni critiche: senza ascensori, sicurezza o servizi funzionanti, rende difficile l'accesso ai disabili. L'assenza di manutenzione e sorveglianza evidenzia un grave problema di inclusività, lasciando i cittadini a convivere con le difficoltà quotidiane e ignorando il diritto a un trasporto pubblico accessibile e sicuro.

La stazione di Rifredi, importante snodo ferroviario alle porte di Firenze, versa in condizioni critiche: niente sorveglianza, biglietteria, ascensori o servizi funzionanti. “Noi la comodità non sappiamo neanche cosa sia, quindi ci accontentiamo”, dice un cittadino. I sottopassi sono considerati pericolosi dopo le 21, mentre anziani e disabili affrontano ogni giorno un vero percorso a ostacoli. “Hanno fatto le scale senza uno scivolo, è un disagio grosso", si lamentano i cittadini. La Cgil chiede di rivedere il contratto di servizio con Trenitalia, valido fino al 2034. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, la stazione di Rifredi inaccessibile ai disabili: "Senza ascensori né sicurezza"

