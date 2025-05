Film di mark wahlberg con 82% su rotten tomatoes arriva tra i top 10 di netflix dopo 7 anni

Il film di Mark Wahlberg, che ha conquistato un punteggio di 82 su Rotten Tomatoes, è diventato uno dei 10 più visti su Netflix dopo sette anni dalla sua uscita. Questo dimostra come alcune pellicole possano sorprendere, riscoprendo nuova vita grazie alle piattaforme di streaming e raggiungendo un pubblico globale inatteso nel tempo.

Il successo di alcune produzioni cinematografiche può riservare sorprese anche a distanza di anni dalla loro uscita, specialmente quando vengono redistribuite sulle piattaforme di streaming. Un esempio recente è rappresentato dal film con Mark Wahlberg, che ha scalato le classifiche globali di Netflix, dimostrando come un titolo possa tornare alla ribalta grazie alla sua visibilità digitale. l’ascensione di un film con mark wahlberg su netflix. il film e il suo impatto sulla piattaforma. Il film del 2018, “Instant Family”, interpretato da Wahlberg nel ruolo di Pete Wagner, ha riscosso grande interesse dopo la sua recente introduzione nel catalogo Netflix. 🔗Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film di mark wahlberg con 82% su rotten tomatoes arriva tra i top 10 di netflix dopo 7 anni

Altre letture consigliate

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme nel film Anxious People di Marc Forster

Aimee Lou Wood e Angelina Jolie si uniscono nel cast dell’adattamento cinematografico di *Anxious People*, diretto da Marc Forster.

Sound of Falling, recensione del film di Mascha Schilinsky #Cannes78

"Sound of Falling" di Mascha Schilinsky, presentato a Cannes 78, esplora la fragilità della percezione umana.

Shailene Woodley ex-nuotatrice, sirena e mamma: A Beautiful Journey è il nuovo film da protagonista dell'attrice

Shailene Woodley, ex nuotatrice e mamma, torna sul grande schermo con "A Beautiful Journey", il suo nuovo film da protagonista.

Se ne parla anche su altri siti

7 film con Mark Wahlberg da vedere assolutamente

Scrive cinematographe.it: Scopri 7 film imperdibili per esplorare la carriera di Mark Wahlberg, tra azione, dramma e performance da protagonista carismatico.

Mark Wahlberg: 7 curiosità che non sai sull’attore

Scrive cinematographe.it: Scopriamo alcuni aneddoti su Mark Wahlberg, partito dal nulla e diventato grande attore e star internazionale.

Mark Wahlberg irriconoscibile con protesi e naso finto nelle foto dal set del thriller By Any Means

Da msn.com: In un primo tempo Sterling K. Brown era stato chiamato a recitare nel film, ma l'attore avrebbe rinunciato al ruolo di protagonista. Tra i lavori di Mark Wahlberg in uscita ci sono la nuova fatica ...