Fiamme in un palazzo Residenti in salvo sul tetto

Quattro residenti sono stati salvati dai vigili del fuoco sul tetto di un edificio in via Ada Negri, dove ieri sera si è sviluppato un violento incendio partito da un corto circuito. Attimi di paura e apprensione hanno coinvolto la piccola famiglia, per fortuna messa in salvo in extremis. La tragedia ha comunque causato ingenti danni all’appartamento interessato dalle fiamme.

Attimi di paura ieri nel tardo pomeriggio in un palazzo di via Ada Negri dove è scoppiato un furioso incendio. Secondo quanto riferito, l'incendio sarebbe partito da un appartamento che si trova al primo piano per un corto circuito di un lampadario. Nell'appartamento c'erano una mamma con il bambino che sono riusciti a mettersi in salvo. La preoccupazione è stata per gli altri occupanti del palazzo in quanto il fumo, denso e nero, ha invaso quasi subito il vano scale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e polizia per chiudere la strada e agevolare i soccorsi.

