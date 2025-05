Festival di Cannes 2025 | Helen Mirren con capelli come zucchero filato e tutti i beauty look più belli del decimo red carpet

Il Festival di Cannes 2025 ha incantato con un red carpet areo e glamour, ispirando star a sfoggiare beauty look degni di Ascot o del Chelsea Flower Show. Tra i momenti più iconici, Helen Mirren con capelli come zucchero filato e accessori sontuosi, suscitando ammirazione. Votate i look preferiti e scoprite le tendenze più belle di questa edizione!

Un red carpet che ha ispirato molte star a proporsi con un beauty look degno di Ascot o del Chelsea Flower Show, con cappelli e accessori per i capelli appariscenti: c'era un guizzo alquanto royal.

Al Festival di Cannes 2025 la persona con più stile è quella che si impegna di meno

Al Festival di Cannes 2025, il vero stile si rivela nella semplicità. Tra le stelle di Hollywood e i talenti europei, come Tom Cruise e Pierfrancesco Favino, si fa strada un nuovo trend: meno sforzo, più eleganza.

Festival di Cannes 2025, gara di eleganza tra Isabelle Huppert e Julianne Moore: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della sesta serata

Al Festival di Cannes 2025, intensi scontri di stile tra Isabelle Huppert e Julianne Moore dominano la sesta serata.

Festival di Cannes 2025, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet di Mission Impossible - The Final Reckoning

Il Festival di Cannes 2025 è in pieno svolgimento e la seconda giornata porta alla Croisette il celebre Tom Cruise.

Festival di Cannes 2025, evento in onore di Iris Knobloch and Helen Hoehne; Cannes 2025, i look dell'estate delle star: lo stile marinière di Emily Ratajkowski ed Elodie; Festival di Cannes 2025, tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet di Mission Impossible - The Final Reckoning; Robert De Niro all'apertura di Cannes 2025 con figlia e compagna.

Helen Mirren è la Dama di Cannes 2025: fascinator e collier royale per arricchire il long dress con fiocco blue Tiffany

Scrive vogue.it: 80 anni a luglio, Helen Mirren ha letteralmente incantato sul red carpet del Festival di Cannes 2025 con un look regale ...

Festival di Cannes 2025: Helen…"

Riporta informazione.it: Minuti di applausi alla première di “Fuori” di Mario Martone: divine e complici Elodie, Matilda De Angelis e Valeria Golino Una standing ovation per il film di Mario Martone… Leggi ...

Il red carpet di Cannes, le pagelle. Promossa Helen Mirren, bocciata la signora col violino in testa

Segnala repubblica.it: La nostra preferita stasera però è Helen Mirren, 80 anni a luglio, eleganza british, cappello con veletta, gioielli importanti, total black e una fascia carta da zucchero che spezza il rigore con un ...