Fedriga e Meloni parlano più di Sanità che di crisi | Vogliamo ricomporre la frattura

Fedriga e Meloni si confrontano su sanità, lasciando da parte le tensioni e le polemiche politiche. L'obiettivo è ricomporre le fratture e concentrarsi sui reali problemi del settore, evitando mediazioni che creino ulteriori dissapori. Nessun riferimento alle questioni di crisi o al terzo mandato, segnando un dialogo volto alla collaborazione e alla risoluzione dei problemi.

“Non abbiamo parlato del terzo mandato”, dice Fedriga. Nessun accenno nemmeno alle bordate del ministro Ciriani sugli affanni della Sanità, in particolare quella pordenonese: “Io voglio risolvere i problemi e non alimentare polemiche e quindi non voglio che ci sia altro”. Nessun commento sulle. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Fedriga e Meloni parlano più di Sanità che di crisi: "Vogliamo ricomporre la frattura"

Leggi anche questi approfondimenti

Più che largo un campo minato con un Pd diviso su tutto l’alternativa a Meloni non è credibile

L'attuale scenario politico italiano si presenta come un campo minato, con un Partito Democratico lacerato da divisioni.

Cecilia e Belen Rodriguez perché non si parlano più? Spunta il retroscena

Le voci su un possibile gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez continuano a fare rumore, alimentando il gossip sul loro rapporto.

Meloni “Invio truppe in Ucraina non è più un tema di discussione”

L'invio di truppe in Ucraina da parte di Meloni non è più oggetto di discussione, confermando la sua opposizione a questa misura.