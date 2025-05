Fedriga e Meloni parlano più di Sanità che di crisi | Vogliamo ricomporre la frattura

Fedriga e Meloni si confrontano prioritariamente sulla sanità, evitando di affrontare la crisi politica. La volontà è di ricomporre le fratture, senza menzionare il terzo mandato o le tensioni sulla sanità, in particolare quella di Pordenone. Fedriga sottolinea il desiderio di risolvere i problemi senza alimentare polemiche, puntando a un dialogo costruttivo per superare le tensioni.

“Non abbiamo parlato del terzo mandato”, dice Fedriga. Nessun accenno nemmeno alle bordate del ministro Ciriani sugli affanni della Sanità, in particolare quella pordenonese: “Io voglio risolvere i problemi e non alimentare polemiche e quindi non voglio che ci sia altro”. Nessun commento sulle. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it