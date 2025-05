Falcone e la pista nera sul delitto di Piersanti Mattarella Ecco le agende mai viste

Al Museo del Presente, verranno esposte per la prima volta agende mai viste di Giovanni Falcone, rivelando dettagli sul delitto di Piersanti Mattarella e sospetti di un accordo tra mafia e neofascisti nel 1989. Tra appunti inediti emergono anche riferimenti all’indagine su Vito Roberto Palazzolo, segnando un nuovo capitolo nella comprensione di quei inquietanti fatti.

Verranno esposte per la prima volta in una sala del Museo del Presente. Negli appunti del 1989 la tesi dell’accordo tra mafia e neofascisti. Il giudice annotava anche i passaggi dell’indagine su Vito Roberto Palazzolo, il tesoriere di Riina: il suo patrimonio, in Sudafrica, non. 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Falcone e la pista nera sul delitto di Piersanti Mattarella. Ecco le agende mai viste

Report rivela agende inedite di Falcone e tracce sulla pista nera del delitto di Piersanti Mattarella, con testimonianze segrete e ricostruzioni IA. Si indaga anche su presunte infiltrazioni eversive della destra nella strage di Capaci e nell'uccisione di Mattarella, sottolineando che non fu solo mafia, come ricordano Falcone, Borsellino e tutte le vittime. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Report la voce di Giovanni Falcone ricostruita con l'IA, le dichiarazioni secretate sull'omicidio Mattarella

virgilio.it scrive: Giovanni Falcone indagava sul ruolo della destra eversiva in omicidi e stragi. A Report audio inediti con la voce del giudice, ricostruiti con l'AI ...

Report: non fu solo mafia (in ricordo di Falcone, Borsellino e di tutte le vittime della mafia)

agoravox.it scrive: Il 23 maggio del1992 il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta (Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro), furono uccisi da una bomba fatta (...) ...