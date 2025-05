F1 Lando Norris non si fida | Red Bull sarà veloce a Monaco; Oscar Piastri | Pole fondamentale

Prenderà il via domani il GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Lando Norris manifesta diffidenza, mentre Red Bull si prepara ad essere velocissima, e Oscar Piastri punta alla pole, fondamentale in una gara così strategica. La sfida sul circuito cittadino del Principato richiederà prestazioni di alta precisione da parte di tutti i piloti.

Prenderà il via domani il week end del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino del Principato piloti e team lavoreranno alacremente in cerca di soluzioni. Un lavoro di grande precisione sarà richiesto, viste le caratteristiche della pista: un tracciato su cui commettere un errore è molto facile, con tutte le conseguenze del caso. Grande favorita della vigilia è la McLaren. La scuderia di Woking per consistenza e qualità guida con grande margine la classifica dei costruttori di questo campionato, mentre in quella piloti la situazione è un po' diversa.

F1, Lando Norris non si fida: "Red Bull sarà veloce a Monaco"; Oscar Piastri: "Pole fondamentale"

