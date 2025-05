F1 GP Monaco 2025 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

Il Gran Premio di Monaco 2025, ottava tappa del Mondiale di F1, si svolgerà il 25 maggio a Montecarlo. Trasmesso in chiaro su TV8, l’evento promette emozioni uniche, con orari per qualifiche e gara disponibili nel weekend. Un classico che conferma il suo prestigio, con la settantunesima edizione a testimonianza della sua storica tradizione nel Motorsport.

L’ ottava gara del Mondiale di F1 sarà il Gran Premio di Monaco. Si correrà il 25 maggio a Montecarlo e l’appuntamento rappresenterà un “Classico”. Quella del 2025 sarà la settantunesima edizione iridata dell’evento. Solo i “sempre presenti” GP di Gran Bretagna e d’Italia possono vantare un numero superiore di apparizioni in calendario. Il programma sarà analogo a quello degli altri weekend, essendosi uniformato al canone di ogni fine settimana. Non bisogna difatti dimenticare come, sino al 2021, le prime due sessioni di prove libere si disputassero al giovedì, lasciando libero il venerdì. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Monaco 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

