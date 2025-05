F1 a Montecarlo Leclerc Poche chance ma è una pista particolare

A Montecarlo, la pista più iconica della Formula 1, Charles Leclerc ha poche chance, ma mantiene la speranza. Dopo il GP di Imola, l’attenzione si sposta a Monaco, la sua gara di casa, dove nel 2022 aveva trionfato. Nonostante le difficoltà, Leclerc affronterà questa sfida speciale, in un circuito unico e particolare, che può riservare sorprese inattese.

MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Dopo la gara della scorsa settimana disputata ad Imola, per la Formula 1 è tempo di fare tappa a Montecarlo per il Gran Premio di Monaco. Sarà la gara di casa di Charles Leclerc, che lo scorso anno riuscì a portare a casa il successo. Questa volta per il pilota della Ferrari sarà molto complicato ripetersi, come sottolinea lui stesso in conferenza stampa: "Ho basse possibilità di bissare la vittoria dello scorso anno. Non stiamo andando bene nelle curve a bassa velocità e qui c'è solo quel tipo di curva.

