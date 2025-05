Eventi in centro una mappa interattiva che indica i parcheggi anche a turisti e visitatori

È stata presentata questa mattina in Municipio una mappa interattiva degli eventi in centro storico, con indicazioni sui parcheggi. L’iniziativa, promossa dalla Cabina di regia, mira a offrire un servizio utile anche a turisti e visitatori provenienti da fuori, facilitando la scoperta e l’accesso alle attrazioni cittadine.

Eventi in centro storico, una mappa interattiva per indicare tutti i parcheggi a turisti e visitatori. Un'iniziativa della Cabina di regia, presentata nella mattinata di oggi in Municipio, «ideata per fornire un servizio informativo utile - scrivono - rivolto anche a chi proviene da fuori città.

Eventi in centro, una mappa interattiva che indica i parcheggi anche a turisti e visitatori

È stata presentata questa mattina in Municipio una mappa interattiva degli eventi in centro storico, che include anche i parcheggi per turisti e visitatori.

