European Finals Kings League TRM Zeta 10-2 | La squadra di Marza dopo aver comandato la regular season domina la finale

La finale europea della Kings League tra TRM Zeta e la squadra di Marza si conclude con un netto 10-2 a favore di quest'ultima, che aveva già dominato la regular season. All’Inalpi Arena di Torino, Marza si afferma con autorità, confermando il suo ruolo di favorita e conquistando il titolo dopo aver condotto con successo tutto il torneo.

European Finals Kings League, TRM Zeta 10-2: La squadra di Marza, dopo aver comandato la regular season, domina la finale (Giuseppe Colicchia, inviato all’Inalpi Arena di Torino) TRM, la squadra di Marza, batte il Team Zeta nella seconda finale di Kings League. Dopo 30 secondi, ad inizio scalata, passano subito avanti i TRM col portiere . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - European Finals Kings League, TRM Zeta 10-2: La squadra di Marza, dopo aver comandato la regular season, domina la finale

Scopri altri approfondimenti

European Finals Kings League, la conferenza stampa alla vigilia di TRM – FC Zeta: le parole di Bertoni, Caputo, Brocchi e Perrotti

Alla vigilia della partita TRM – FC Zeta, si è tenuta la conferenza stampa delle European Finals della Kings League.

Kings League European Finals, Marchisio stupisce tutti: «Auguri all’Inter per la finale? Non penso proprio! Questi giocatori mi hanno stupito»

In vista della King's League European Finals a Torino, l'ex Juve Claudio Marchisio ha regalato impressioni sorprendenti sulla finale di oggi.

Kings League European Finals, Piqué sicuro su PSG Inter: «Partita equilibrata soprattutto per quell’aspetto»

Alla vigilia della Kings League European Finals a Torino, Piqué si mostra sicuro sul risultato e sulla sfida tra PSG e Inter.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le European Finals illuminano Torino! I TRM FC lanciano la sfida agli FC Zeta: la conferenza stampa della vigilia; Domani le finali di Kings League a Torino: parlano Marchisio, Brocchi e Caputo; Road to Turin (-1), alla scoperta delle finaliste francesi e spagnole: le sensazioni di Yohan Mollo e Joan Verdú; L'Italia al centro dell'Europa! 6 squadre, 3 finali e una città: Torino pronta all'evento dell'anno. 🔗Ne parlano su altre fonti

European Finals Kings League, KARASU – PANAM ALL STARZ 3-7: i Panam amministrano e vincono con merito!

Lo riporta calcionews24.com: European Finals Kings League, KARASU – PANAM ALL STARZ: ecco com’è andata la finale dello split della Kings League France (Giuseppe Colicchia, inviato all’Inalpi Arena di Torino) – Finisce qui la sfi ...

Kings League European Finals, Marchisio stupisce tutti: «Auguri all’Inter per la finale? Non penso proprio! Questi giocatori mi hanno stupito»

Riporta calcionews24.com: Kings League European Finals, ecco le dichiarazioni in zona mista di Claudio Marchisio su quella che sarà la finale di oggi A Torino in vista della Kings League European Finals, l’ex centrocampista de ...

Marchisio cuore Juve: «Un augurio per la finale di Champions dell’Inter? Un augurio a nessuno, vinca il migliore» – VIDEO

Segnala juventusnews24.com: Marchisio, a margine delle European Finals di Kings League, ha parlato così della finale di Champions League dell’Inter anche (Giuseppe Colicchia inviato all’Inalpi Arena) – A Torino, a margine delle ...