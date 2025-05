European Finals Kings League Caputo | Orgoglioso di questa esperienza ho trovato un livello alto

Francesco Caputo, capitano del TRM nella Kings League, si mostra orgoglioso dell’esperienza vissuta. Dopo la vittoria in finale contro Zeta, ha sottolineato il livello elevato e l’orgoglio di aver fatto parte di un gruppo così forte. Un momento di grande prestigio, che valorizza il talento e lo spirito di squadra in questa competizione europea.

Kings League, le parole di Francesco Caputo, capitano della squadra del TRM: «Felice di aver fatto parte di questo gruppo» (Giuseppe Colicchia, inviato all'Inalpi Arena di Torino) Francesco Caputo, capitano della squadra di Kings League del TRM ha parlato dopo la vittoria nella finale contro Zeta.

European Finals Kings League, la conferenza stampa alla vigilia di TRM – FC Zeta: le parole di Bertoni, Caputo, Brocchi e Perrotti

Alla vigilia della partita TRM – FC Zeta, si è tenuta la conferenza stampa delle European Finals della Kings League.

Kings League European Finals, Marchisio stupisce tutti: «Auguri all’Inter per la finale? Non penso proprio! Questi giocatori mi hanno stupito»

In vista della King's League European Finals a Torino, l'ex Juve Claudio Marchisio ha regalato impressioni sorprendenti sulla finale di oggi.

Kings League European Finals, Piqué sicuro su PSG Inter: «Partita equilibrata soprattutto per quell’aspetto»

Alla vigilia della Kings League European Finals a Torino, Piqué si mostra sicuro sul risultato e sulla sfida tra PSG e Inter.

