Europa League Tottenham-Manchester United 1-0 | trionfo per gli Spurs

Gli Spurs del Tottenham si aggiudicano l’Europa League 2023, battendo 1-0 il Manchester United nella finale tutta inglese a Bilbao. Decisivo il gol di Johnson nel primo tempo. Trionfo storico per gli Spurs, che oltre alla coppa ottengono anche l’ingresso diretto in Champions League, segnando un’importante vittoria per il calcio britannico.

(Adnkronos) – Nella finale tutta inglese dell’Europa League a Bilbao la spuntano gli Spurs del Tottenham per 1-0 contro il Manchester United. A decidere il gol di Johnson nel primo tempo, dopo una serie di confusi rimpalli in area. Il Tottenham conquista, oltre alla coppa, l’ingresso diretto alla prossima Champions League e interrompe un digiuno di trofei durato 17 anni. All’inizio di questa stagione, una delle più fallimentari della storia recente degli Spurs con il 17° posto in campionato, il tecnico del Tottenham ha avvisato: ‘Vinco sempre qualcosa al mio secondo anno’. 🔗Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Europa League, Tottenham-Manchester United 1-0: trionfo per gli Spurs

