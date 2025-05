Essity rinasce il magazzino bruciato Dal rogo al gioiello di tecnologia

Essity trasforma il magazzino bruciato in un gioiello di tecnologia, rinasce come l’Araba Fenice. In soli due anni, la divisione Private Label di Essity, leader nei settori igiene e salute con brand come Tempo, Tena, Nuvenia e altri, ha ricostruito totalmente il suo magazzino Pld, simbolo di rinascita, innovazione e sostenibilità.

Come l’Araba Fenice. In due anni è stato completamente ricostruito, sin dalle fondamenta, il magazzino Pld, la divisione private label di Essity, azienda leader nei settori dell’igiene e della salute nota per i suoi brand Tempo, Tena, nuvenia, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove. La struttura fu distrutta da un vasto incendio il 12 marzo del 2023. Ieri la presentazione con i vertici dell’impresa, con il consigliere regionale Valerio Fabiani con delega ai temi del lavoro. Presenti anche il sindaco Leonardo Fornaciari e la vice, Roberta Menchetti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Essity, rinasce il magazzino bruciato. Dal rogo al gioiello di tecnologia

Scopri altri approfondimenti

Renault 4 E-Tech Electric: l’icona rinasce in versione 100% elettrica

Renault riporta in vita l'iconica Renault 4 degli anni Sessanta con la nuova versione E-Tech Electric.

Renault 4 E-Tech Electric: l’icona rinasce in versione 100% elettrica

La Renault 4 E-Tech Electric segna il ritorno di un'icona degli anni Sessanta in una versione totalmente elettrica.

Furgone carico di sigarette di contrabbando pedinato fino a un magazzino, arrestato corriere

Un furgone carico di merce variegata ha rivelato un inquietante segreto: dietro le scatole lecite si nascondevano settanta scatole di sigarette di contrabbando.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Essity, rinasce il magazzino bruciato. Dal rogo al gioiello di tecnologia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inaugurato, a due anni dall’incendio, il nuovo magazzino Essity di Porcari

Si legge su noitv.it: Sorto sulle macerie del magazzino bruciato nel 2023 grazie ad un investimento da 10 milioni di euro, il nuovo magazzino è stato dotato di tecnologie all'avanguardia, da un sistema robotizzato per lo s ...