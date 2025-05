Essere differenti dagli altri non è un difetto | il coraggio di chi affronta prevaricazioni e pregiudizi

Essere differenti non è un difetto, ma un atto di coraggio di fronte a prevaricazioni e pregiudizi. In un mondo in cui il caos generazionale cresce, adolescenti affrontano bullismo e cyberbullismo, rendendo ancora più importante valorizzare la diversità e il rispetto reciproco.

Diverso ma da chi? “Nessuno è imperfetto" dicono gli psicologi che oggi stanno affrontando quello che definiscono il caos generazionale degli adolescenti e che vedono l’aumento di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il 61% dei giovani afferma di esserne vittima e il 68% di aver assistito a episodi di violenza. Sei adolescenti su 10 dicono di non sentirsi al sicuro secondo i dati rilevati dell’osservatorio di Terre des hommes e Scuolazoo, diffusi in vista della Giornata Internazionale contro il Bullismo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Essere differenti dagli altri non è un difetto: il coraggio di chi affronta prevaricazioni e pregiudizi

