Era troppo bello per essere vero | De Bruyne firma con un altro club | Beffa atroce per il Napoli

Era troppo bello per essere vero: Kevin De Bruyne, il regista belga, ha firmato con un altro club, segnando una beffa atroce per il Napoli. Nato nel 1991 a Drongen, De Bruyne rappresenta molto più di un semplice centrocampista, incarnando un simbolo del calcio europeo. Una delusione che lascia i tifosi azzurri amareggiati e con il sogno di vederlo indossare la maglia partenopea svanito.

Nato a Drongen, nei pressi di Gand, nel 1991, Kevin De Bruyne è molto più di un centrocampista straordinario. È un simbolo moderno del calcio totale, capace di interpretare ogni zona del campo con intelligenza e qualità tecnica fuori dal comune. Poliglotta (parla quattro lingue), ambasciatore delle Special Olympics, padre di tre figli, De Bruyne è sempre rimasto lontano dalle luci della ribalta extra calcistica, costruendo la sua leggenda sul rettangolo verde.

Kimi Antonelli a 11 anni poteva essere della Ferrari ma «Arrivabene disse che era ancora troppo piccolo»

A soli 11 anni, Kimi Antonelli sembrava destinato a brillare nella Ferrari, ma il team di Maranello, guidato da Maurizio Arrivabene, lo ritenne ancora troppo giovane.

Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio”

Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Maria Lina Carreri (Mariolina), chi era la moglie di Shel Shapiro morta suicida: “Per me è stato come essere investito da un treno”

Maria Lina Carreri, nota come Mariolina, è stata la moglie del celebre musicista Shel Shapiro, la cui vita privata è segnata dalla tragica morte di lei nel 1992.

