Elezione rettore università di Bari | Bellotti in testa Decaro secondo e Caivano terzo Niente maggioranza si rivoterà La diretta

Roberto Bellotti guida la corsa alla carica di rettore dell'Università di Bari, seguito da Nicola Decaro e Danilo Caivano. I risultati parziali indicano una competizione ancora aperta senza una maggioranza chiara, con il secondo turno di voto che sarà trasmesso in diretta per seguire l'esito finale di questa sfida accademica.

Roberto Bellotti è in testa nella corsa a rettore dell'Università di Bari. Nicola Decaro è secondo e Danilo Caivano è terzo. Sono i primi risultati parziali. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Elezione rettore università di Bari: Bellotti in testa, Decaro secondo e Caivano terzo. Niente maggioranza, si rivoterà. La diretta

