EA FC 25 Evoluzione Metti La Freccia Lista Giocatori Ed Obiettivi

In EA FC 25, l'evoluzione "Metti La Freccia" offre la possibilità di potenziare le carte speciali dei giocatori. Per usufruire di questa funzionalità nella modalità Ultimate Team, è necessario completare specifici obiettivi. Scopri come ottenere i requisiti necessari per migliorare le tue carte accedendo a Ultimate Team entro le ore 19:00. Ecco la lista dei giocatori e degli obiettivi da seguire.

L' evoluzione Metti La Freccia è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di giovedi 5 giugno. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Metti La Freccia. Completando l'evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all'overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League...

