È stato messo a punto un prototipo di test ma servono ulteriori studi

Un team dell’Università di Pittsburgh ha sviluppato un proto-test in grado di individuare precocemente gli ammassi neurofibrillari di proteina tau, antecedenti ai metodi diagnostici tradizionali per l’Alzheimer. Sebbene promettente, il metodo richiede ulteriori studi per validarne l’efficacia e l’affidabilità.

U n team dell’Università di Pittsburgh ha sviluppato un esame capace di individuare precocemente gli ammassi neurofibrillari (proteina tau), prima che siano visibili con le tecniche diagnostiche tradizionali per l’individuazione dell’insorgere dell’Alzheimer. Leggi anche › Alzheimer, convivere con il ladro di memoria Lo studio, pubblicato su Nature Medicine, è frutto di una collaborazione tra università statunitensi, canadesi ed europee, ma il test è ancora complesso e disponibile solo in laboratori specializzati. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È stato messo a punto un prototipo di test, ma servono ulteriori studi

Altri articoli sullo stesso argomento

Archivio di Stato, la sentenza: quattro condannati e sette assolti. «Un primo punto»

Il processo sull'Archivio di Stato di Arezzo si conclude con una sentenza attesa da sette anni. Quattro persone sono state condannate, mentre sette sono state assolte, in merito alla tragica morte di Filippo Bagni e Piero Bruni, avvenuta il 20 settembre 2018.

“Leonardo Da Vinci è stato il primo grande artigiano”: l’appassionante lezione di Schettini

Leonardo da Vinci, il primo grande artigiano, ci ricorda l’importanza del “saper fare”. Durante un’appassionante lezione tenuta da Vincenzo Schettini a Lecce, rivolgendosi a oltre 500 studenti e 200 imprenditori, è stato sottolineato il valore di preservare e tramandare questo patrimonio.

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato

Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Se ne parla anche su altri siti

E' vero che l'Alzheimer si può diagnosticare precocemente? -; Fiat presenta il concept Grande Panda 4x4. 🔗Approfondimenti da altre fonti