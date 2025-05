È questa una città tecnologica Siamo tra i 50 comuni capoluogo con alto livello di digitalizzazione

Arezzo si distingue come una delle città più innovative d’Italia, classificandosi tra i 50 capoluoghi con il più alto livello di digitalizzazione. Alla settima edizione dell’Indagine Fpa per Deda Next, presentata a Forum Pa 2025, la città ottiene un risultato che conferma il suo impegno nel percorso di trasformazione digitale, segnando un significativo passo avanti nel panorama nazionale.

Digitalizzazione, Arezzo è una delle realtà più avanzate in Italia. La città entra tra i 50 Comuni capoluogo con un buon livello di maturità digitale, secondo la settima edizione dell’Indagine Fpa per Deda Next, presentata a Forum Pa 2025. Un risultato importante che segna un salto di qualità rispetto agli anni precedenti e che testimonia il buon utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Pnrr, in particolare attraverso il programma Pa Digitale 2026. Uno dei principali punti di forza della performance della città riguarda l’offerta di servizi digitali al cittadino: sportelli virtuali, portali rinnovati, prenotazioni online e pagamenti digitali hanno registrato un netto miglioramento sia in quantità che in qualità. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È questa una città tecnologica. Siamo tra i 50 comuni capoluogo con alto livello di digitalizzazione

