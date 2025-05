E la diva diventò regista a Cannes | Assurdo il maschilismo del cinema

Dal loro talento e successo, Scarlett Johansson e Kristen Stewart si sono affacciate a un mondo ancora dominato dal maschilismo del cinema. La prima ha rivoluzionato gli incassi, la seconda ha lasciato il segno in giovanissima. Ora, sorprendendo tutti, la diva diventa regista a Cannes, sfidando le convenzioni e aprendo nuove strade nel cinema contemporaneo.

Una, Scarlett Johansson, è l’attrice che ha fatto incassare di più con i suoi film, in tutta la storia del cinema. L’altra, Kristen Stewart, a 17 anni si ritagliava cinque minuti memorabili in Into the Wild, poi è stata Bella Swan, la protagonista di Twilight. Entrambe hanno deciso di sparire per un anno, di sottrarsi allo sguardo della macchina da presa. Per dirigere il film che volevano fare loro. E sono approdate, negli stessi giorni, a Cannes. Entrambe hanno iniziato a recitare che erano bambine. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E la diva diventò regista a Cannes: "Assurdo il maschilismo del cinema"

