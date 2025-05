Due diplomatici uccisi a Washington il sospetto killer | Portiamo la guerra a casa Fbi | E’ terrorismo

Due diplomatici israeliani sono stati uccisi a Washington in un atto di terrorismo, secondo l'FBI. Il direttore Kash Patel ha definito la violenza antisemita un attacco ai valori fondamentali degli Stati Uniti. Un sospetto è stato arrestato, mentre l'incidente solleva allarmi sulla minaccia del terrorismo e sulla necessità di proteggere le nostre frontiere e i nostri principi.

(Adnkronos) – L'omicidio dei due diplomatici israeliani a Washington sarebbe un "atto di terrorismo". Ne è convinta l'Fbi come riferisce il direttore Kash Patel su X che definisce "questa violenza antisemita mirata un attacco ai nostri valori fondamentali". Per il delitto è stato arrestato un trentenne Elias Rodriguez di Chicago che la sera prima ha .

Sparatoria a Washington, uccisi due diplomatici israeliani. l’attentatore grida «Liberate la Palestina»

A Washington, due diplomatici israeliani sono stati uccisi in una sparatoria davanti al Capital Jewish Museum.

Washington, uccisi due diplomatici israeliani

Due membri dello staff dell'ambasciata israeliana a Washington sono stati uccisi nel corso della notte vicino al Capital Jewish Museum, come annunciato dal segretario per la sicurezza interna Kristi Noem.

Sparatoria davanti al museo ebraico di Washington: uccisi due diplomatici israeliani

Una sparatoria davanti al Jewish Museum di Washington ha causato la morte di due membri del personale dell’ambasciata israeliana.

Due diplomatici uccisi a Washington, il sospetto killer: "Portiamo la guerra a casa". Fbi: "E' terrorismo"

msn.com scrive: Fermato un trentenne che ha urlato: 'Palestina libera'. Su X la sera prima ha pubblicato un post dal titolo 'escalation per Gaza'. Telefonata Trump-Netanyahu: 'Profondo dolore' ...

Uccisi due diplomatici dell’ambasciata d’Israele a Washington. Fermato un sospettato

Da editorialedomani.it: Le vittime stavano uscendo da un evento al Capitol Jewish Museum. Fermato un sospettato 30enne originario di Chicago, durante la custodia avrebbe detto: «L'ho fatto io, l'ho fatto per Gaza. Liberate l ...

Uccisi due diplomatici israeliani a Washington. Israele accusa: 'Istigazione anche dai leader Ue'

Come scrive ansa.it: Agguato all'esterno del Jewish Museum. Arrestato un uomo, è un 30enne di Chicago. Le vittime erano una coppia. Presidente Israele, 'terrore e odio non ci spezzeranno'. Netanyahu, 'spari per selvaggia ...