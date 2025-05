Dramma sui binari | 24enne travolta da un treno

Un tragico incidente si è consumato questa mattina alle prime luci del giorno: una giovane donna di 24 anni è stata travolta da un treno sul passaggio a livello. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza avrebbe agito volontariamente, portando alla drammatica fine della sua vita. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Un drammatico incidente è costato la vita a una giovane donna di 24 anni, travolta da un convoglio in transito sul passaggio a livello nella tarda mattinata di oggi. Secondo i primi rilievi delle autorità ferroviarie e della Polizia locale, la ragazza si è messa volontariamente sui binari al passaggio del treno regionale di Trenord che collega Saronno a Como. Nonostante l’immediato allarme, i vigili del fuoco e il personale del 118, accorsi sul posto in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dramma sui binari: 24enne travolta da un treno

Articoli recenti che potrebbero piacerti

14enne morta travolta dal treno a Cesano Maderno, binari attraversati con le cuffie: la sbarra era abbassata

Una tragica fatalità ha colpito Cesano Maderno, dove una ragazza di 14 anni ha perso la vita travolta da un treno regionale.

Tragedia a Cesano Maderno: 14enne travolta da un treno mentre attraversava i binari

Tragedia a Cesano Maderno, dove una ragazza di 14 anni è stata travolta da un treno mentre attraversava i binari, nonostante le sbarre del passaggio a livello fossero abbassate.

Dramma sui binari: uomo travolto, circolazione bloccata

Nel dramma che si consuma sui binari, la quiete del mattino viene infranta da un tragico incidente. Un treno, veloce e inesorabile, travolge un uomo ignaro, trasformando il paesaggio quotidiano in un quadro di dolore e shock.

Approfondimenti da altre fonti

La città è sconvolta per Sandra la 14enne morta travolta dal treno; Tragedia a Cesano Maderno, ragazza di 14 anni investita e uccisa da un treno al passaggio a livello; Tragedia sui binari, ragazza muore travolta dal treno; Sandra Bolog, chi è la ragazzina di 14 anni travolta dal treno a Cesano Maderno: le cuffie per la musica, le sbarre abbassate e il dramma. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dramma a Cadorago, giovane 24enne morta travolta dal treno: indagini in corso

Si legge su notizie.it: Grave incidente sui binari della stazione stazione ferroviaria di Cadorago : una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno. Circolazione sospesa.

Ragazza travolta da treno a Cadorago: morta una 24enne, tragedia in stazione

Scrive 41esimoparallelo.it: Tragedia a Cadorago, in provincia di Como: una ragazza di 24 anni è stata travolta da un treno. Si indaga per ricostruire la dinamica ...

Tragedia sui binari a Cadorago: giovane perde la vita travolta da un treno

Da laprovinciadivarese.it: La vittima è una ragazza di 24 anni. L'incidente è avvenuto al passaggio a livello di Caslino al Piano. Indagini in corso per chiarire la dinamica.