Dramma nel salernitano donna trovata morta nella vasca da bagno | si indaga

Una tragedia scuote Fisciano nel salernitano. Una donna è stata trovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione, con un coltello accanto al corpo. Le forze dell'ordine e i sanitari sono sul posto per le indagini e i soccorsi, mentre si cercano di chiarire le cause di questa drammatica situazione.

Tragedia, questa sera, a Fisciano, dove una donna è stata trovata morta nella vasca da bagno della sua abitazione. Accanto al corpo – da quanto si apprende – sarebbe stato trovato un coltello. Sul posto sono giunti i sanitari de La Solidarietà insieme ai carabinieri, che stanno effettuando i. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Dramma nel salernitano, donna trovata morta nella vasca da bagno: si indaga

