Dr Cat Pet Lounge Bistrot | il bistrot per chi ama i gatti e il buon cibo a Brescia

Benvenuti al Dr. Cat Pet Lounge Bistrot, il primo locale a Brescia dedicato agli amanti dei gatti e del buon cibo. Un ambiente moderno e accogliente dove poter gustare deliziosi cocktail circondati da mici affettuosi. Un’esperienza unica per chi desidera coniugare relax, buona cucina e la compagnia dei nostri morbidi amici felini.

Sei a Dr.Cat Pet Lounge Bistrot, il primo e unico locale a Brescia dedicato agli amanti dei gatti. Immagina di sorseggiare un cocktail fresco in un ambiente intimo, moderno, accogliente..

