Dove vedere in tv Italia-Turchia amichevole volley femminile | orario programma streaming

Venerdì 24 maggio, al PalaPanini di Modena, si terrà un'intensa amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, valevole per la seconda giornata della AIA AeQuilibrium Cup Women Elite. L’evento sarà trasmesso in streaming e su TV, offrendo agli appassionati uno spettacolo tra le migliori nazionali europee. Ecco orario, programma e dove vedere la partita.

Sarà una vera e propria sfida tra titani quella che andrà in scena al PalaPanini di Modena venerdì 24 maggio, seconda giornata della AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo internazionale che coinvolge quattro tra le migliori nazionali d’Europa. Di fronte ci saranno l’Italia campione olimpica in carica e la Turchia campione d’Europa, in un confronto che promette spettacolo, intensità e grande valore tecnico. Per le azzurre del CT Julio Velasco, si tratta di un banco di prova importante nel percorso di avvicinamento alla Volleyball Nations League 2025, che scatterà il 4 giugno. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Turchia, amichevole volley femminile: orario, programma, streaming

