Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv | orari partenza e arrivo Modena-Viadana programma streaming

Scopri dove vedere il Giro d'Italia oggi in TV, gli orari di partenza e arrivo a Modena-Viadana, e il programma streaming. Dopo la tappa di ieri, giornata di tranquillità per recuperare energie in vista della impegnativa tappa di domenica, con la vittoria di Richard Carapaz a Castelnovo ne’ Monti, pronta a regalarci nuove emozioni.

Una giornata di relativa tranquillità per smaltire le fatiche di ieri, recuperare energie ed iniziare a proiettarsi all’impegnativa tappa di domenica. La vittoria, con splendido assolo finale, ottenuta da Richard Carapaz sul traguardo di Castelnovo ne’ Monti ha consentito al corridore ecuadoriano di guadagnare terreno in classifica e di portarsi al sesto posto, ad 1’56’’ dal leader Isaac Del Toro. Il Giro d’Italia 2025 propone la dodicesima frazione, la Modena-Viadana di 172 chilometri. Un tracciato movimentato nella prima parte e pianeggiante nel finale apre la strada ad una possibile azione da lontano degli attaccanti di giornata o, in subordine, alla volata nella quale potrebbero sfidarsi gli sprinter capaci di resistere alle difficoltà proposte dalla parte iniziale di gara. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Modena-Viadana, programma, streaming

