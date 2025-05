Donna spara all' ex compagna ora in condizioni disperate e poi si uccide | che cosa è successo a Volla

Nella notte tra 21 e 22 maggio a Volla, Ilaria Capezzuto, 34 anni, ha sparato alla sua ex compagna, lasciandola in condizioni disperate, e successivamente si è suicidata. L'episodio, avvenuto tra Ponticelli e Volla, solleva molti interrogativi su motivi e dinamiche di questa tragica vicenda che scuote la comunità partenopea.

Tentato omicidio e suicidio. Ormai quanto accaduto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 maggio, al confine tra il quartiere partenopeo di Ponticelli il comune di Volla, inizia a delinearsi con chiarezza. A sparare è stata Ilaria Capezzuto, 34 anni, che ha ferito gravemente la compagna.

