Don Matteo 13 replica 2025 su Rai 1 | orario e quando vanno in onda le repliche in tv

Nel 2025 torna Don Matteo 13 in replica su Rai 1, offrendo agli appassionati l'occasione di rivedere una delle stagioni più amate della serie. Questa nuova riproposta segna un importante passaggio, anche per l'addio di Terence Hill, e rappresenta un momento di grande emozione per i fan della fiction, consolidando il suo posto tra i programmi di successo della televisione italiana.

Don Matteo 13 replica 2025 su Rai 1. Torna Don Matteo 13 in replica nel 2025. Si tratta di una delle migliori stagioni della serie tv di Rai 1. Per tanti motivi, ma sicuramente anche per l’addio di Terence Hill. La tredicesima stagione segna il passaggio tra la “vecchia storia” della fiction e il “nuovo corso” firmato da Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Protagonisti centrali sono anche Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, una delle coppie più riuscite, che si avviano ad uscire di scena con il finale felice di Anna e Marco. 🔗Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Don Matteo 13 replica 2025 su Rai 1: orario e quando vanno in onda le repliche in tv

